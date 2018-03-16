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США пригрозили России за оккупацию Крыма и агрессию в Украине

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США могут усилить давление на Россию за агрессию в Украине
США могут усилить давление на Россию за агрессию в Украине / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки не будут ослаблять санкции против РФ и при необходимости могут прибегнуть к усилению давления на Москву, если российская сторона не прекратит оккупацию Крыма и свою агрессию на Донбассе.

Об этом заявила представитель американской делегации на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму, передает "Укринформ".

"Соединенные Штаты будут сохранять и усиливать, если это будет необходимо, давление на Россию, чтобы она вывела свои силы и оружие из Украины", – заявила она.

Американский дипломат отметила, что пока Кремль не покажет, что готов сделать конкретные шаги для разрешения кризиса в Украине, нет даже смысла обсуждать ослабление санкций.

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"Пока Россия будет демонстрировать агрессивное, дестабилизирующее поведение, у нас не будет и доли сомнений в том, чтобы обращать на это внимание и осуждать это", – подчеркнула представительница США.

Кроме того, она вспомнила недавний инцидент в Великобритании, напомнив заявление Никки Хейли, что Соединенные Штаты считают Россию ответственной за отравление двух человек в этой стране с применением боевой нервно-паралитического вещества.

Вредное, опасное поведение России, направленное на дестабилизацию в Украине, Сирии и где-то в другом месте, не может быть отделено от этого тревожного инцидента в Великобритании,
– отметила дипломат.

Представительница американской миссии еще раз подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат полностью поддерживать суверенитет Украины.

"Санкции, связанные с Крымом, продолжают действовать, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – заявила она.

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Чиновница отметила, что для России существует только один путь – выполнить международные обязательства, прекратить оккупацию Крыма и агрессию на Востоке Украины.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости России Аннексия Крыма Великобритания Новости США
Источник: 24 Канал
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