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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

США пригрозили Росії через окупацію Криму та агресію в Україні

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США можуть посилити тиск на Росію через агресію в Україні
США можуть посилити тиск на Росію через агресію в Україні / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки не будуть послаблювати санкції проти РФ та за необхідності можуть вдатися до посилення тиску на Москву, якщо російська сторона не припинить окупації Криму та своєї агресії на Донбасі.

Про це заявила представник американської делегації на засіданні Ради Безпеки ООН з питань Криму, передає "Укрінформ".

"Сполучені Штати зберігатимуть і посилюватимуть, якщо це буде необхідним, тиск на Росію, щоб вона вивела свої сили та зброю з України", – заявила вона.

Американська дипломатка, наголосила що поки Кремль не покаже, що готовий здійснити конкретні кроки для розв'язання кризи в Україні, немає навіть сенсу обговорювати послаблення санкцій.

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"Доки Росія демонструватиме агресивну, дестабілізуючу поведінку, ми не матимемо й долі вагань у тому, щоб звертати на це увагу та засуджувати це", – підкреслила представниця США.

Окрім того, вона згадала нещодавній інцидент у Великій Британії, нагадавши заяву Ніккі Гейлі, що Сполучені Штати вважають Росію відповідальною за отруєння двох осіб у цій країні із застосуванням бойової нервово-паралітичної речовини.

Шкідлива, небезпечна поведінка Росії, спрямована на дестабілізацію в Україні, Сирії та будь-де в іншому місці, не може бути відділена від цього тривожного інциденту у Великій Британії,
– зауважила дипломат.

Представниця американської місії вкотре підтвердила, що Сполучені Штати продовжать повністю підтримувати суверенітет України.

"Санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", – заявила вона.

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Чиновниця наголосила, що для Росії існує лише один шлях – виконати міжнародні зобов'язання, припинити окупацію Криму та агресію на Сході України.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Анексія Криму Великобританія Новини США
Джерело: 24 Канал
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