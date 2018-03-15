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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

США розширили санкції проти Росії

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США розширила санкції проти Росії
США розширила санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до списку внесли 14 фізичних осіб та одну організацію – Агентство інтернет-досліджень.

Про це сказано у повідомленні відомства.

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Так, 12 з перерахованих осіб пов'язані з агентством, ще двоє (Григорій Молчанов і Сергій Афанасьєв) – причетні до ГРУ Росії. Саме цих осіб США звинуватили у втручанні у президентські вибори у США в 2016 році.

Таким чином американська адміністрація вперше застосувала новий закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA) для введення санкцій щодо російських громадян та організацій.

Нагадаємо, у США триває розслідування щодо втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. У цій справі були висунуті офіційні звинувачення 13 росіянам і трьом російським компаніям. У списку обвинувачених, зокрема, – Агентство інтернет-досліджень і бізнесмен Євген Пригожин.

Теги: Новини політики Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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