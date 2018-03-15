США расширили санкции против России

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России. В частности, в список внесли 14 физических лиц и одну организацию – Агентство интернет-исследований.

Об этом сказано в сообщении ведомства.

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Так, 12 из перечисленных лиц связаны с агентством, еще двое (Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев) – причастны к ГРУ России. Именно этих лиц США обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Таким образом американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций.

Напомним, в США продолжается расследование в отношении вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. По этому делу были выдвинуты официальные обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям. В списке обвиняемых, в частности, – Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин.