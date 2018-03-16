"Ми один народ": Опальна Поклонська зробила заяву про повернення Криму

Депутат Держдуми Росії та колишня "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що повернення Криму до складу України "неможливе".

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Україна швидше повернеться в Росію. Повернення Криму просто неможливе", – заявила Поклонська.

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За словами колишньої так званої "прокурорки" півострова, "відродження України можливе тільки разом з Росією".

"Україна – це братська країна по відношенню до Росії, і по-іншому бути не може. Україна з її традиціями, культурою, мовою не потрібна ніяким західним партнерам. Плювати вони хотіли на українські турботи, на українські традиції, на мову. А ми ні. Ми один народ, тому і розвиватися повинні разом і процвітати будемо разом на зло ворогам", – сказала депутатка.

Поклонська також заявила, що в Україні "зрадниками вважають тих, хто не згоден з нинішнім злочинним режимом і говорять правду, захищають свою батьківщину, захищають справжню Україну".

"Я дуже люблю Україну. Це чудова країна, це чудова культура, традиції, спільна віра... Для мене це не чуже, і я маю права говорити, що я Україну люблю, але справжню, добру Україну. Я не чужа людина для України", – додала вона.

Окрім того, депутатка заявила, нібито зрадниками в Україні є ті, хто "захопив владу". Підсумовуючи, Поклонська наголосила, що "Росія і Україна – це братські народи".

Хто така Наталія Поклонська? Співробітниця української прокуратури з 2002 по 2014 року. У травні 2014 року, незабаром після окупації Кримського півострова Росією, Путін призначив її прокурором Криму. А в 2016 році стала депутатом Держдуми Росії.