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"Ми один народ": Опальна Поклонська зробила заяву про повернення Криму

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Поклонська заявила, що повернення Криму Україні
Поклонська заявила, що повернення Криму Україні "неможливе" / Фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми Росії та колишня "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що повернення Криму до складу України "неможливе".

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Україна швидше повернеться в Росію. Повернення Криму просто неможливе", – заявила Поклонська.

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За словами колишньої так званої "прокурорки" півострова, "відродження України можливе тільки разом з Росією".

"Україна – це братська країна по відношенню до Росії, і по-іншому бути не може. Україна з її традиціями, культурою, мовою не потрібна ніяким західним партнерам. Плювати вони хотіли на українські турботи, на українські традиції, на мову. А ми ні. Ми один народ, тому і розвиватися повинні разом і процвітати будемо разом на зло ворогам", – сказала депутатка.

Поклонська також заявила, що в Україні "зрадниками вважають тих, хто не згоден з нинішнім злочинним режимом і говорять правду, захищають свою батьківщину, захищають справжню Україну".

"Я дуже люблю Україну. Це чудова країна, це чудова культура, традиції, спільна віра... Для мене це не чуже, і я маю права говорити, що я Україну люблю, але справжню, добру Україну. Я не чужа людина для України", – додала вона.

Окрім того, депутатка заявила, нібито зрадниками в Україні є ті, хто "захопив владу". Підсумовуючи, Поклонська наголосила, що "Росія і Україна – це братські народи".

Хто така Наталія Поклонська? Співробітниця української прокуратури з 2002 по 2014 року. У травні 2014 року, незабаром після окупації Кримського півострова Росією, Путін призначив її прокурором Криму. А в 2016 році стала депутатом Держдуми Росії.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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