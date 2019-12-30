Мы поэтапно увольняем плохих работников, – Нефедов о кадровых изменениях в Таможенной службе

Сейчас все четыре таможенника, которых Владимир Зеленский в июле 2019 года попросил написать заявления на увольнение, больше не работают в Государственной таможенной службе. Один из них написал заявление по собственному желанию, двое получили отрицательные оценки во время ежегодного оценивания и еще один глава таможни остался в нефункционирующем направлении ДФС.

Кроме того, более 500 таможенников в настоящее время находятся на разных стадиях процесса увольнения. Об этом в прямом эфире 24 канала заявил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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Глава Гостаможслужбы отметил, что сейчас в службе ожидают подписания президентом законопроекта, который позволяет увольнять госслужащих без долгих бюрократических процедур.

Об увольнении каких чиновников идет речь?6 июля во время рабочего совещания с работниками Государственной таможенной службы в Ужгороде президент заслушал доклады руководителей и исполнителей обязанности областных таможен – Черновицкой, Волынской и Львовской – о борьбе с контрабандой. Однако Зеленский признал доклады неудовлетворительными и поднял вопрос об увольнении глав этих таможен, а также Закарпатской, глава которой не присутствовал на совещании.



Президент постановил уволить:

►Кривицкого Виктора Брониславовича, начальника Волынской таможни ДФС с 15 декабря 2016 года.

►Салагору Николая Михайловича, начальника Черновицкой таможни ДФС с 22 октября 2014 года.

►Балуева Станислава Сергеевича, начальника Закарпатской таможни ДФС с 18 июля 2018 года.

►Прокипчука Льва Игоревича, начальника Львовской таможни ДФС с 18 сентября 2015 года.

Максим Нефедов отметил, что он вместе с Александром Стародубцевым (председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы – 24 канал) разработали изменения в законодательство, которые предусматривают изменение процедуры увольнения.

Это нужно, чтобы не превращать увольнение каждого одиозного таможенника в целую спецоперацию с привлечением кучи людей, проведением оценки, характеристиками и юридическими исками,

– пояснил Нефедов.

По словам Нефедова, на сайтах уже не существующих таможенных структур может храниться информация о том, что старые руководители таможен, которых постановил уволить Зеленский в июле, все еще занимают свои должности. Однако по состоянию на сейчас Государственная таможенная служба сделала новые сайты, новые аккаунты в соцсетях с актуальным руководящим аппаратом.

Кадровое обновление таможенной службы

Максим Нефедов отметил, что на первом этапе уже более 500 человек, что составляет 5% от общего количества всех служащих, не перешли в новую структуру.

Обновлено 80% руководящих кадров центрального аппарата, почти 40% руководителей таможенных постов,

– прокомментировал руководитель Гостаможслужбы.

Нефедов сообщил о следующем этапе в обновленной таможенной службе. В 2020 году совместно с американским проектом и международной организацией состоится переаттестация таможенников, оценка их на добродетель и профессиональные способности.

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По словам руководителя Гостаможслужбы, те, кто не пройдут переаттестацию, будут уволены, зато те, кто получат положительные оценки, могут рассчитывать на существенно большие зарплаты, чем сейчас.