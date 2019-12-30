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      Мы поэтапно увольняем плохих работников, – Нефедов о кадровых изменениях в Таможенной службе

      15 Читати новину українською
      Максим Нефедов / stopcor.org

      Сейчас все четыре таможенника, которых Владимир Зеленский в июле 2019 года попросил написать заявления на увольнение, больше не работают в Государственной таможенной службе. Один из них написал заявление по собственному желанию, двое получили отрицательные оценки во время ежегодного оценивания и еще один глава таможни остался в нефункционирующем направлении ДФС.

      Кроме того, более 500 таможенников в настоящее время находятся на разных стадиях процесса увольнения. Об этом в прямом эфире 24 канала заявил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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      Глава Гостаможслужбы отметил, что сейчас в службе ожидают подписания президентом законопроекта, который позволяет увольнять госслужащих без долгих бюрократических процедур.

      Об увольнении каких чиновников идет речь?6 июля во время рабочего совещания с работниками Государственной таможенной службы в Ужгороде президент заслушал доклады руководителей и исполнителей обязанности областных таможен – Черновицкой, Волынской и Львовской – о борьбе с контрабандой. Однако Зеленский признал доклады неудовлетворительными и поднял вопрос об увольнении глав этих таможен, а также Закарпатской, глава которой не присутствовал на совещании. 

      Президент постановил уволить:
      ►Кривицкого Виктора Брониславовича, начальника Волынской таможни ДФС с 15 декабря 2016 года.
      ►Салагору Николая Михайловича, начальника Черновицкой таможни ДФС с 22 октября 2014 года.
      ►Балуева Станислава Сергеевича, начальника Закарпатской таможни ДФС с 18 июля 2018 года.
      ►Прокипчука Льва Игоревича, начальника Львовской таможни ДФС с 18 сентября 2015 года.

      Максим Нефедов отметил, что он вместе с Александром Стародубцевым (председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы – 24 канал) разработали изменения в законодательство, которые предусматривают изменение процедуры увольнения.

      Это нужно, чтобы не превращать увольнение каждого одиозного таможенника в целую спецоперацию с привлечением кучи людей, проведением оценки, характеристиками и юридическими исками,
      – пояснил Нефедов.

      По словам Нефедова, на сайтах уже не существующих таможенных структур может храниться информация о том, что старые руководители таможен, которых постановил уволить Зеленский в июле, все еще занимают свои должности. Однако по состоянию на сейчас Государственная таможенная служба сделала новые сайты, новые аккаунты в соцсетях с актуальным руководящим аппаратом.

      Кадровое обновление таможенной службы

      Максим Нефедов отметил, что на первом этапе уже более 500 человек, что составляет 5% от общего количества всех служащих, не перешли в новую структуру.

      Обновлено 80% руководящих кадров центрального аппарата, почти 40% руководителей таможенных постов,
      – прокомментировал руководитель Гостаможслужбы.

      Нефедов сообщил о следующем этапе в обновленной таможенной службе. В 2020 году совместно с американским проектом и международной организацией состоится переаттестация таможенников, оценка их на добродетель и профессиональные способности.

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      По словам руководителя Гостаможслужбы, те, кто не пройдут переаттестацию, будут уволены, зато те, кто получат положительные оценки, могут рассчитывать на существенно большие зарплаты, чем сейчас.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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