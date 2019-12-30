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      Ми поетапно звільняємо всіх поганих працівників, – Нефьодов про кадрові зміни в Держмитслужбі

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      Максим Нефьодов / stopcor.org

      Станом на зараз всі чотири митники, яких Володимир Зеленський у липні 2019 попросив написати заяву на звільнення, більше не працюють у Державній митній службі. Один із них написав заяву за власним бажанням, двоє отримали негативні оцінки під час щорічного оцінювання і ще один очільник митниці залишився у нефункціонуючому напрямку ДФС, відповідно процес звільнення ще триває.

      Крім того, понад 500 митників наразі знаходяться на різних стадіях процесу звільнення. Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов. 

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      Очільник Держмитслужби відзначив, що наразі в службі очікують на підписання президентом законопроєкту, який дозволяє звільняти держслужбовців без довгих бюрократичних процедур. 

      Про звільнення яких чиновників йде мова?6 липня під час робочої наради з працівниками Державної митної служби в Ужгороді президент заслухав доповіді керівників та виконувачів обов'язки обласних митниць – Чернівецької, Волинської та Львівської – про боротьбу з контрабандою. Однак Зеленський визнав доповіді незадовільними і порушив питання про звільнення голів цих митниць, а також Закарпатської, голова якої не був присутнім на нараді. 

      Президент постановив звільнити:
      ►Кривіцького Віктора Броніславовича, начальника Волинської митниці ДФС з 15 грудня 2016 року.
      ►Салагору Миколу Михайловича, начальника Чернівецької митниці ДФС з 22 жовтня 2014 року.
      ►Балуєва Станіслава Сергійовича, начальника Закарпатської митниці ДФС з 18 липня 2018 року.
      ►Прокіпчука Левка Ігоровича, начальника Львівської митниці ДФС з 18 вересня 2015 року.

      Максим Нефьодов відзначив, що він разом із Олександром Стародубцевим (голова Національного агентства України з питань державної служби – 24 канал) розробили зміни до законодавства, які передбачають зміну процедури звільнення. 

      Це потрібно, аби не перетворювати звільнення кожного одіозного митника в цілу спецоперацію із залученням купи людей, проведенням оцінювання, характеристиками та юридичними позовами,
      – пояснив Нефьодов. 

      За словами Нефьодова, на сайтах вже не існуючих митних структур може зберігатися інформація про те, що старі очільники митниць, яких постановив звільнити Зеленський у липні, все ще обіймають свої посади. Однак станом на зараз Державна митна служба має нові сайти, нові акаунти в соцмережах із актуальним керівним апаратом.  

      Кадрове оновлення митної служби

      Максим Нефьодов зазначив, що на першому етапі вже понад 500 людей, що становить 5% від загальної кількості всіх службовців, не перейшли в нову структуру. 

      Оновлено 80% керівних кадрів центрального апарату, майже 40% керівників митних постів,
      – прокоментував керівник Держмитслужби. 

      Нефьодов повідомив про наступний етап в оновлені митної служби. В 2020 році спільно із американським проєктом і міжнародною організацією відбудеться переатестація митників, оцінка їх на доброчесність та професійні здатності. 

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      За словами керівника Держмитслужби, ті, хто не пройдуть переатестацію, будуть звільнені, натомість ті, хто здобудуть позитивні оцінки, можуть розраховувати на суттєво більші зарплати, ніж зараз.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов Володимир Зеленський
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