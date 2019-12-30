Ми поетапно звільняємо всіх поганих працівників, – Нефьодов про кадрові зміни в Держмитслужбі

Станом на зараз всі чотири митники, яких Володимир Зеленський у липні 2019 попросив написати заяву на звільнення, більше не працюють у Державній митній службі. Один із них написав заяву за власним бажанням, двоє отримали негативні оцінки під час щорічного оцінювання і ще один очільник митниці залишився у нефункціонуючому напрямку ДФС, відповідно процес звільнення ще триває.

Крім того, понад 500 митників наразі знаходяться на різних стадіях процесу звільнення. Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.

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Очільник Держмитслужби відзначив, що наразі в службі очікують на підписання президентом законопроєкту, який дозволяє звільняти держслужбовців без довгих бюрократичних процедур.

Про звільнення яких чиновників йде мова?6 липня під час робочої наради з працівниками Державної митної служби в Ужгороді президент заслухав доповіді керівників та виконувачів обов'язки обласних митниць – Чернівецької, Волинської та Львівської – про боротьбу з контрабандою. Однак Зеленський визнав доповіді незадовільними і порушив питання про звільнення голів цих митниць, а також Закарпатської, голова якої не був присутнім на нараді.



Президент постановив звільнити:

►Кривіцького Віктора Броніславовича, начальника Волинської митниці ДФС з 15 грудня 2016 року.

►Салагору Миколу Михайловича, начальника Чернівецької митниці ДФС з 22 жовтня 2014 року.

►Балуєва Станіслава Сергійовича, начальника Закарпатської митниці ДФС з 18 липня 2018 року.

►Прокіпчука Левка Ігоровича, начальника Львівської митниці ДФС з 18 вересня 2015 року.

Максим Нефьодов відзначив, що він разом із Олександром Стародубцевим (голова Національного агентства України з питань державної служби – 24 канал) розробили зміни до законодавства, які передбачають зміну процедури звільнення.

Це потрібно, аби не перетворювати звільнення кожного одіозного митника в цілу спецоперацію із залученням купи людей, проведенням оцінювання, характеристиками та юридичними позовами,

– пояснив Нефьодов.

За словами Нефьодова, на сайтах вже не існуючих митних структур може зберігатися інформація про те, що старі очільники митниць, яких постановив звільнити Зеленський у липні, все ще обіймають свої посади. Однак станом на зараз Державна митна служба має нові сайти, нові акаунти в соцмережах із актуальним керівним апаратом.

Кадрове оновлення митної служби

Максим Нефьодов зазначив, що на першому етапі вже понад 500 людей, що становить 5% від загальної кількості всіх службовців, не перейшли в нову структуру.

Оновлено 80% керівних кадрів центрального апарату, майже 40% керівників митних постів,

– прокоментував керівник Держмитслужби.

Нефьодов повідомив про наступний етап в оновлені митної служби. В 2020 році спільно із американським проєктом і міжнародною організацією відбудеться переатестація митників, оцінка їх на доброчесність та професійні здатності.

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За словами керівника Держмитслужби, ті, хто не пройдуть переатестацію, будуть звільнені, натомість ті, хто здобудуть позитивні оцінки, можуть розраховувати на суттєво більші зарплати, ніж зараз.