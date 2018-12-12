Мы попали в ловушку, – экс-министр финансов о скандале с "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании "Центрэнерго", который должен был состояться 13 декабря. Это единственный объект "большой" приватизации, который планировали продать в 2018 году более 5 миллиардов гривен.

Об этом в программе "Что это было?" рассказал экс-министр финансов Украины, громко уволен с должности в июне 2018 года, Александр Данилюк.

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"Я за приватизацию "Центрэнерго", но я против такой приватизации. Мы попали в эту ловушку. Я за прозрачную приватизацию по правилам, если мы продолжаем практику раздавать предприятия "своим людям", то это уже не приватизация, это называется немного по-другому", – сказал Данилюк.

Я на самом деле удивляюсь, сколько раз уже можно "наступать на эти же грабли". Сначала власть говорила, что не может начать приватизацию, ибо мешает законодательство, которое не позволяет прозрачно прописать все процедуры – мы это изменили. Мы предложили неоднозначные, но правильные решения, чтобы обезопасить инвестора. То есть, если будет когда-оспаривание приватизации, то оно может оспариваться, к примеру, в английском суде, чтобы не наши суды не влияли на этот процесс,

– заявил экс-министров финансов.

Он добавил, что все уже продумано до деталей, но ничего не происходит.

Напомним, что государство выставило на продажу 78,2% акций ПАО "Центрэнерго". Ранее в Кабинете Министров Украины планировали провести аукцион по продаже ПАО "Центрэнерго" до 1 декабря 2018.

Однако, 11 декабря появилась информация, что Кабинет министров Украины планирует собраться на закрытое заседание по отмене конкурса на приватизацию "Центрэнерго". Правительство должно собраться поздно вечером 11 декабря.

Что известно о "Центрэнерго"?

Это энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии — 18%.