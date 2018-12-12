Ми потрапили в пастку, – екс-міністр фінансів про скандал з "Центренерго"

Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації компанії "Центренерго", який мав відбутися 13 грудня. Це єдиний об'єкт "великої" приватизації, який планували продати у 2018 році за понад 5 мільярдів гривень.

Про це у програмі "Що це було?" розповів екс-міністр фінансів України, гучно звільнений з посади в червні 2018 року, Олександр Данилюк.

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"Я за приватизацію "Центренерго", але я проти такої приватизації. Ми потрапили в цю пастку. Я за приватизацію прозору за правилами, якщо ми продовжуємо практику роздавати підприємства "своїм людям", то це вже не приватизація, це називається трохи по-іншому", – сказав Данилюк.

Я насправді дивуюся, скільки разів вже можна "наступати на ці ж граблі". Спершу влада говорила, що не може розпочати приватизацію, бо заважає законодавство, яке не дозволяє прозоро прописати всі процедури – ми це змінили. Ми запропонували неоднозначні, але правильні рішення, аби убезпечити інвестора. Тобто, якщо буде колись оскарження приватизації, то воно може оскаржуватись, до прикладу, в англійському суді, щоб не наші суди не впливали на цей процес,

– заявив екс-міністрів фінансів.

Він додав, що все вже продумано до деталей, але нічого не відбувається.

Нагадаємо, що держава виставила на продаж 78,2% акцій ПАТ "Центренерго". Раніше у Кабінеті Міністрів України планували провести аукціон з продажу ПАТ "Центренерго" до 1 грудня 2018.



Однак, 11 грудня з'явилась інформація, що Кабінет міністрів України планує зібратися на закрите засідання щодо скасування конкурсу на приватизацію "Центренерго". Уряду має зібратися пізно ввечері 11 грудня.

Що відомо про "Центренерго"?Це енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії на гуртовий ринок. Частка компанії у загальному обсязі виробленої електроенергії країни складає 8%, а в обсязі виробленої теплової енергії — 18%.