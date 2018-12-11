Уряд скасує приватизацію "Центренерго", – ЗМІ

Кабінет міністрів України планує зібратися на закрите засідання щодо скасування конкурсу на приватизацію "Центренерго". Це єдиний об’єкт "великої" приватизації, який планували продати у 2018 році.

Про це повідомляє Громадське.

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Відомо, що засідання уряду відбудеться пізно ввечері 11 грудня.

Напередодні про скасування приватизації "Центренерго" повідомляв народний депутат від фракції "БПП" Сергій Лещенко. Приватизація "Центренерго" мала відбутися 13 грудня. Однак, внаслідок воєнного стану на участь у ній не подавали заявки іноземні інвестори. Більше того, конкурс на приватизацію мала виграти компанія, яку депутат пов'язує з соратником Петра Порошенка народним депутатом Ігорем Кононенком.

Експерт з питань енергетики Андрій Герус на своїй Facebook-сторінці написав, що Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації компанії "Центренерго". Він додав, що "наївно було вважати, що імітація реформ може дати результати такі, як ніби-то справжні реформи проходять".

Нагадаємо, що держава виставила на продаж 78,2% акцій ПАТ "Центренерго". Раніше у Кабінеті Міністрів України планували провести аукціон з продажу ПАТ "Центренерго" до 1 грудня 2018.

Що відомо про "Центренерго"? Це енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії на оптовий ринок. Частка компанії у загальному обсязі виробленої електроенергії країни складає 8%, а в обсязі виробленої теплової енергії — 18%.