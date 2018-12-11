Правительство отменит приватизацию "Центрэнерго"

Кабинет министров Украины планирует собраться на закрытое заседание по отмене конкурса на приватизацию "Центрэнерго". Это единственный объект "большой" приватизации, который планировали продать в 2018 году.

Об этом сообщает Громадське.

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Известно, что заседание правительства состоится поздно вечером 11 декабря.

Накануне об отмене приватизации "Центрэнерго" сообщал народный депутат от фракции "БПП" Сергей Лещенко. Приватизация "Центрэнерго" должна была состояться 13 декабря. Однако, вследствие военного положения на участие в ней не подавали заявки иностранные инвесторы. Более того, конкурс на приватизацию должна была решить компания, которую депутат связывает с соратником Петра Порошенко народным депутатом Игорем Кононенко.

Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус на своей Facebook-странице написал, что Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании "Центрэнерго". Он добавил, что "наивно было полагать, что имитация реформ может дать результаты такие, как будто бы проходят настоящие реформы".

Напомним, что государство выставило на продажу 78,2% акций ПАО "Центрэнерго". Ранее в Кабинете Министров Украины планировали провести аукцион по продаже ПАО "Центрэнерго" до 1 декабря 2018 года.

Что известно о "Центрэнерго"?



Это энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии – 18%.