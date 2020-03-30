Мы проголосуем за отставку Емца, – Кравчук

Министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку. Соответствующий проект постановления об увольнении появился на сайте Рады. В эфире 24 канала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также заверила, что за отставку Ильи Емца проголосуют и "это более чем очевидно".

По словам нардепки, это может произойти уже сегодня.

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"Будет (замена – 24 канал). Более чем очевидно, что мы сегодня проголосуем за отставку действующего министра", – сказала заместитель Арахамии.

Она отметила, что сразу же должны избрать нового руководителя или человека, который будет временно исполнять обязанности министра. Кравчук добавила, что премьер-министр вчера на заседании с депутатами фракции просил поддержать кандидатуру именно Максима Степанова.

Если окажется, что голосов в зале будет недостаточно для этого, то он может начать работу в качестве исполняющего обязанности министра здравоохранения,

– заявила Кравчук.

Справка. Илью Емца назначили на должность министра здравоохранения 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку. Больше о его биографии читайте здесь.

Что известно о Максиме Степанове? Он в январе 2017 года был назначен на должность председателя Одесской облгосадминистрации. До этого он 5 лет занимал должность директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг". Документ об отстранении Максима Степанова с должности председателя Одесской ОГА Петр Порошенко подписал 10 апреля 2019 года.



Медицинского опыта и образования у Степанова нет. Впрочем, именно при нем в 2017 году Одесский регион первым начал тестировать систему телемедицины, которая стала одним из драйверов медреформы по всей стране.