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      Мы проголосуем за отставку Емца, – Кравчук

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      Илья Емец / Минздрав

      Министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку. Соответствующий проект постановления об увольнении появился на сайте Рады. В эфире 24 канала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также заверила, что за отставку Ильи Емца проголосуют и "это более чем очевидно".

      По словам нардепки, это может произойти уже сегодня.

      Читайте также Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку

      "Будет (замена – 24 канал). Более чем очевидно, что мы сегодня проголосуем за отставку действующего министра", – сказала заместитель Арахамии.

      Она отметила, что сразу же должны избрать нового руководителя или человека, который будет временно исполнять обязанности министра. Кравчук добавила, что премьер-министр вчера на заседании с депутатами фракции просил поддержать кандидатуру именно Максима Степанова.

      Если окажется, что голосов в зале будет недостаточно для этого, то он может начать работу в качестве исполняющего обязанности министра здравоохранения,
      – заявила Кравчук.

      Справка. Илью Емца назначили на должность министра здравоохранения 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку. Больше о его биографии читайте здесь.

      Что известно о Максиме Степанове? Он в январе 2017 года был назначен на должность председателя Одесской облгосадминистрации. До этого он 5 лет занимал должность директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг". Документ об отстранении Максима Степанова с должности председателя Одесской ОГА Петр Порошенко подписал 10 апреля 2019 года.

      Медицинского опыта и образования у Степанова нет. Впрочем, именно при нем в 2017 году Одесский регион первым начал тестировать систему телемедицины, которая стала одним из драйверов медреформы по всей стране.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости политики Новое правительство Шмыгаля Министерство здравоохранения Украины Кабинет Министров Украины Слуга народа Илья Емец
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