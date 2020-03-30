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      Ми проголосуємо за відставку Ємця, – Кравчук

      -
      Ілля Ємець / МОЗ

      Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець йде у відставку. Відповідний проєкт постанови про звільнення з'явився на сайті Ради. В ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також запевнила, що за відставку Іллі Ємця проголосують і "це більш ніж очевидно".

      За словами нардепки, це може статись вже сьогодні.

      Читайте також Офіційно: голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставку

      "Буде (заміна – 24 канал). Більш ніж очевидно, що ми сьогодні проголосуємо за відставку чинного міністра", – сказала заступниця Арахамії.

      Вона зазначила, що одразу ж мають обрати нового очільника або людину, яка тимчасово виконуватиме обов'язки міністра. Кравчук додала, що прем'єр-міністр вчора на засіданні з депутатами фракції просив підтримати кандидатуру саме Максима Степанова.

      Якщо виявиться, що голосів в залі буде не достатньо для цього, то він може почати роботу як виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я,
      – заявила Кравчук.

      Довідка. Іллю Ємця призначили на посаду міністра охорони здоров'я 4 березня, коли уряд Гончарука відправили у відставку. Більше про його біографію читайте тут.

      Що відомо про Максима Степанова? Його у січні 2017 року призначили на посаду голови Одеської облдержадміністрації. До цього він 5 років обіймав посаду директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів". Документ про відсторонення Максима Степанова з посади голови Одеської ОДА Петро Порошенко підписав 10 квітня 2019 року.

      Медичного досвіду та освіти у Степанова немає. Втім, саме за його часів у 2017 році Одеський регіон першим почав тестувати систему телемедицини, яка стала одним з драйверів медреформи по всій країні.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новий уряд Шмигаля Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Слуга народу Ілля Ємець Новини України Новини політики
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