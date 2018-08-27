"Мы сделали недостаточно": эксперты о "запасе прочности" России и санкциях США

Новые санкции США против России уже действующие. Они стали ответом Америки на применение Россией химического оружия в Британии во время отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Американские политики уверяют – если Россия не покается и не прекратит программу применения химического оружия, ее ждет следующая порция санкций.

Ввести санкции в действие Государственный департамент США должен был еще неделю назад, но, по неизвестным причинам, откладывал решение. 27 августа на сайте Федерального реестра США об этом наконец официально сообщили.

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Отныне Вашингтон для Москвы закрывает возможность предоставлять любые кредиты, запрещает поставку товаров для оборонного сектора и финансирование закупки оружия. Санкции ввели в связи с законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Все это – из-за отравления в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. До того все санкции США касались преступлений Кремля на территории Украины.

27 августа на сайте Федерального реестра США официально сообщили о санкциях

Если же Россия не прекратит программу химического оружия, США пригрозили, что следующий этап санкций будет еще жестче. В частности, могут ограничить экспорт и импорт товаров и заморозить дипломатические отношения между обеими странами.

Все меры, которые мы принимали в отношении России не сработали. Россия остановится лишь тогда, когда заплатит высокую цену. И, очевидно, пока что мы сделали для этого недостаточно,

– сенатор США Линдси Грэм.

Кроме того, могут отменить полеты в США для российской государственной авиакомпании "Аэрофлот", а еще Америка планирует запретить России использовать доллар США для расчетных операций.

Линдси Грэм, сенатор США, считает даже действующие санкции – недостаточными

Поскольку рубль не является международной валютой, тамошняя экономика не сможет нормально работать.

Сейчас золотовалютные запасы России составляют 450 миллиардов долларов. Из них ликвидными, то есть такими, которыми можно действительно рассчитываться, где-то есть 50-55%. При этом внешние санкции не будут действительно очень ощутимыми, ведь обычно речь не идет о двух или трех месяцах – это очень короткая дистанция,

– рассказал руководитель "Центра исследования России", бывший глава МИД Владимир Огрызко.

По его мнению, пока у России есть запас прочности. Поэтому на серьезные последствия от первого раунда запретов ожидать не стоит.

Владимир Огрызко, бывший руководитель МИД, считает, что у России еще есть запас прочности

Хорошо было бы, считает Огрызко, если бы американцы ввели санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока". С одной стороны, это может углубить раскол между Европой и Америкой, а с другой – будет четким сигналом для тех, кто хочет усидеть на двух стульях одновременно.

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В целом, эксперты уверены – чтобы действительно был эффект от санкций, надо применять комплексные действия. Европа должна действовать вместе с Америкой. А вот от точечных санкций видимого или быстрого эффекта не стоит ожидать.