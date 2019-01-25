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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Мы сексуальные, и все нас хотят, – Кличко о геополитической привлекательности Украины

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      На экономическом форуме в Давосе есть украинская площадка для выступлений и дискуссий – Украинский дом. На панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций, присутствовали братья Кличко – Владимир и Виталий.

      Владимир во время дискуссии заговорил о геополитическом значении Украины и о том, что ее территория неоднократно была завоевана, видео выступления опубликовано на канале Ukraine House Davos.

      Читайте также: Печальный форум в Давосе, или Не зовите кризис – и он не придет!

      "Все потому, что мы сексуальны, и все нас хотят", – со смехом заявил Кличко-младший.

      Отсмеявшись, он объяснил, что хотел сказать.

      У нас – объединяющая функция, функция моста... Мы известны по наибольшему грузовому самолету, и все знают вертолеты Сикорского, но люди – это, наверное, самое ценное, что Украина может дать миру,
      – отметил Владимир Кличко.

      "Украина исторически выступает в роли связующего звена между различными цивилизациями и культурами, что и сегодня делает ее привлекательной для инвесторов", – добавил бывший боксер.

      Теги: Новости Украины Швейцария Виталий Кличко Владимир Кличко
      Источник: 24 канал
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