Мы сексуальные, и все нас хотят, – Кличко о геополитической привлекательности Украины

На экономическом форуме в Давосе есть украинская площадка для выступлений и дискуссий – Украинский дом. На панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций, присутствовали братья Кличко – Владимир и Виталий.

Владимир во время дискуссии заговорил о геополитическом значении Украины и о том, что ее территория неоднократно была завоевана, видео выступления опубликовано на канале Ukraine House Davos.

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"Все потому, что мы сексуальны, и все нас хотят", – со смехом заявил Кличко-младший.

Отсмеявшись, он объяснил, что хотел сказать.

У нас – объединяющая функция, функция моста... Мы известны по наибольшему грузовому самолету, и все знают вертолеты Сикорского, но люди – это, наверное, самое ценное, что Украина может дать миру,

– отметил Владимир Кличко.

"Украина исторически выступает в роли связующего звена между различными цивилизациями и культурами, что и сегодня делает ее привлекательной для инвесторов", – добавил бывший боксер.