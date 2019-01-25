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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Ми сексуальні, і всі нас хочуть, – Кличко про геополітичну привабливість України

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      На економічному форумі у Давосі є український майданчик для виступів і дискусій — Український дім. На панельній дискусії, присвяченій перспективам інвестицій, були присутні брати Кличко — Володимир і Віталій.

      Володимир під час дискусії заговорив про геополітичне значення України і про те, що її територія неодноразово була завойована, відео виступу опубліковано на каналі Ukraine House Davos

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      "Все тому, що ми сексуальні, і всі нас хочуть", — зі сміхом заявив Кличко-молодший.

      Відсміявшись, він пояснив, що хотів сказати. 

      У нас – об'єднуюча функція, функція мосту... Ми відомі за найбільшим вантажним літаком, і всі знають вертольоти Сікорського, але люди – це, напевно, найцінніше, що Україна може дати світові,
      – зазначив Володимир Кличко.

      "Україна історично виступає в ролі сполучної ланки між різними цивілізаціями і культурами, що і сьогодні робить її привабливою для інвесторів", – додав колишній боксер.

      Теги: Новини України Віталій Кличко Володимир Кличко Швейцарія
      Джерело: 24 канал
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