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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мы собираемся идти в международные суды, – брат Панова

50 Читати новину українською
Евгений Панов
Евгений Панов / radiosvoboda.org

Брат Панова Игорь Котелянец в комментарии 24 каналу сообщил, что сейчас пленник Кремля пытается держаться в хорошем настроении и надеется на обмен.

13 июля подконтрольный России "Верховный суд" Крыма принял решение для украница Евгения Панова – восемь лет колонии строгого режима.

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Брат Панова Игорь отметил, что они еще не решили подавать апелляцию. "Если наша апелляция будет легитимизировать решения оккупационного суда, нам это не нужно", – добавил он.

Мы дальше собираемся идти в международные суды, ведь еще в начале проводились пытки. Были пытки электрическим током, пытки выламыванием костей, мешок на голову, имитация расстрела в лесу, чтобы он пошел на "сделку со следствием". Обещали, если он не пойдет на "сделку со следствием", то ему дадут 20 лет, если пойдет, то 5. Он ни на какую "сделку" не пошел, это его принципиальная позиция,
– прокомментировал Игорь Котелянец.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России заявила: задержали в оккупированном Крыму группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты. Впоследствии пленников вывезли в московский СИЗО в Лефортово. А потом снова вернули в симферопольский изолятор.

Отметим, Евгений Панов неоднократно заявлял о пытках, психологическом давлении на него, а также о фальсификации доказательств по делу и препятствовании работе адвокатов. Правозащитники заявляют, что Евгений Панов, как и другие украинцы, которые стали фигурантами дел о "диверсантах", являются жертвами политического преследования.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Судьи
Источник: 24 канал
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