Ми збираємось йти в міжнародні суди, – брат Панова

Брат Панова Ігор Котелянець в коментарі 24 каналу повідомив, що наразі бранець Кремля намагається триматись в гарному настрої і сподівається на обмін.

13 липня підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму ухвалив рішення для українця Євгена Панова – вісім років колонії судового режиму.

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Брат Панова Ігор зазначив, що вони ще не вирішили чи подаватимуть апеляцію. "Якщо наша апеляція буде легітимізувати рішення окупаційного суду, нам це непотрібно", – додав він.

Ми далі збираємось йти в міжнародні суди, адже ще на початку чинились тортури. Були тортури електричним струмом, тортури виламуванням кісток, мішок на голову, імітація розстрілу в лісі, щоб він пішов на "сделку со следствием". Обіцяли, якщо він не піде на "сделку со следствием", то йому дадуть 20 років, якщо піде, то 5. Він ні на яку "сделку" не пішов, це його принципова позиція,

– прокоментував Ігор Котелянець.

Нагадаємо, у серпні 2016-го року ФСБ Росії заявила: затримали в окупованому Криму групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти. Згодом бранців вивезли до московського СІЗО в Лефортово. А потім знову повернули в сімферопольський ізолятор.

Зазначимо, Євген Панов неодноразово заявляв про катування, психологічний тиск на нього, а також про фальсифікацію доказів у справі і перешкоджання роботі адвокатів. Правозахисники заявляють, що Євген Панов, як і інші українці, що стали фігурантами справ про "диверсантів", є жертвами політичного переслідування.