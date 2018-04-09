"Мы традиционно это делаем": Россия готовит ответ на новые санкции США
Кремль разрабатывает ответ в связи с новыми антироссийскими санкциями США и рассматривает список возможных мероприятий.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".
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"Будет ответ, мы традиционно это делаем. У нас целый список возможных мероприятий, которые прорабатываются, есть люди, которые этим занимаются", – рассказала Захарова.
В то же время, отвечая на вопрос о том, будут ли российский ответ жестоким, она сказала, что "не хотела бы забегать вперед".
"Это не вопрос фантазии, это вопрос разработки соответствующих мер, как это и бывает", – добавила Захарова.
Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.