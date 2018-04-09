12:19
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
18°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 6°C
  • четверг
    13°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Мы традиционно это делаем": Россия готовит ответ на новые санкции США

372 Читати новину українською
В России готовят ответ на новые санкции США
В России готовят ответ на новые санкции США / Фото из открытых источников

Кремль разрабатывает ответ в связи с новыми антироссийскими санкциями США и рассматривает список возможных мероприятий.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

Читайте также: США пытаются побудить Путина к диалогу, – эксперт о новых санкциях

"Будет ответ, мы традиционно это делаем. У нас целый список возможных мероприятий, которые прорабатываются, есть люди, которые этим занимаются", – рассказала Захарова.

В то же время, отвечая на вопрос о том, будут ли российский ответ жестоким, она сказала, что "не хотела бы забегать вперед".

"Это не вопрос фантазии, это вопрос разработки соответствующих мер, как это и бывает", – добавила Захарова.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.

Теги: Санкции Новости России Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
сегодня, 12:00 Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
Злой Одессит 213
Из какого региона писанка: Пасхальный тест
сегодня, 11:00 Из какого региона писанка: Пасхальный тест
607
Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
сегодня, 10:02 Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
6678
Обливной понедельник: как празднуют украинцы
сегодня, 08:00 Обливной понедельник: как празднуют украинцы
1884
Как в Луганске воспитывают
сегодня, 07:00 Как в Луганске воспитывают "патриотизм"
Ольга Черненко 2152
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук