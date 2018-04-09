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США пытаются побудить Путина к диалогу, – эксперт о новых санкциях

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США от слов переходят к конкретным действиям
США от слов переходят к конкретным действиям / 24 Канал

США следует вводить персональные санкции против России, но они пока не готовы к полномасштабным санкциям. Вашингтону удобнее держать близкое окружение Путина на крючке.

Такое мнение сайту "24" высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, на Западе, и в США в частности, настроения относительно продолжения и усиления санкций против России колеблются. Спецпредставитель США по Украине Волкер ранее заявлял, что санкции можно ослабить, если Россия будет выполнять минские соглашения. Теперь Белый дом занимает более жесткую позицию.

Как считает Снегирев, усиление санкций может быть связано с возможной встречей в Германии лидеров стран "нормандской четверки", но без России. Кремль сразу заявил: можете собираться, но без согласия российских сателлитов – коллаборационистов вопрос миротворцев на Донбассе не будет решен.

Заявления о жестких санкциях в отношении России – попытка побудить Кремль к диалогу. С другой стороны, Трамп заявляет, что США могут вывести войска из Сирии, чем в Пентагоне очень недовольны. То есть такие себе весы. США говорят: мы ослабляем позиции по Сирии, но давайте договариваться по вопросам Европы. Не захотите – будут жесткие санкции,
– рассказывает эксперт.

Хотя более действенными Снегирев считает персональные санкции. Но, по его мнению, Западу не выгоден отток капитала. Напротив США и ЕС заинтересованы в том, чтобы из России выводились деньги.

"Вывод капитала из России в ЕС и США дает возможность влиять на российские политические элиты, шантажируя их санкциями. Если активы россиян заморозить, то тогда Запад потеряет агентов влияния в РФ. А так они держат их на крючке. Хотя это зависит от конкретного владельца конкретных капиталов. Насколько он договороспособный с Западом, и его влияние в России. Отсюда и частичное введение санкций", – отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В перечне олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. По данным Bloomberg, в списке бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг. Также глава "Газпрома" Алексей Миллер. Всего – семь российских бизнесменов и двенадцать компаний, а также семнадцать российских чиновников. Кроме того, Белый дом призвал своих союзников усилить давление на Россию, пока РФ не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Теги: Санкции Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Дональд Трамп Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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