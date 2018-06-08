Мы требуем извинений Мураева перед всеми украинскими политзаключенными – Геращенко

Народный депутат Евгений Мураев назвал кремлевского пленника Олега Сенцова, который уже 26 день голодает, чтобы Россия освободила политзаключенных, – террористом. Слова нардепа вызвали сканлал и даже драку в ВР, а его коллеги по парламенту требуют извинений.

Но, поскольку его самого на заседании Верховной рады не было, на орехи досталось представителям фракции "Оппозиционный блок". В частности, Александру Долженкову – на того набросился Юрий Береза ​​из Народного фронта.

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Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко заявила, чтобы ее коллеги не уподоблялись Мураеву и добавила: "Мы требуем от него извинений перед всеми украинскими политзаключенными". А за то, что Мураев назвал политзаключенного Олега Сенцова террористом получил не только требования извиниться. Часть депутатов призвала привлечь его за это к ответственности.

Обращаюсь к председателю Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело по статье государственная измена и я публично обращаюсь к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко возбудить дело по статье заведомой лжи обвинения,

– сказал народный депутат Сергей Пашинский.

Заявления депутатов услышали. В ГПУ за несколько часов сообщили об открытии уголовного производства по обеим статьям. Кроме того, народные избранники призвали Нацсовет проверить телеканал, на котором Мураев это заявил, ведь это не первое антиукраинское заявление политика. В ноябре прошлого года он в эфире телеканала повторил кремлевскую риторику о Революции Достоинства.

Евгений Мураев на своем канале NewsOne

В пятницу, 8 июня, несколько депутатов сообщили, что больше ни ногой на телеканал Мураева.

Я не приму ни одного приглашения в студию NewsOne при уважении к журналистам, пока Мураев не извинится перед Сенцовым,

– сообщила Ирина Геращенко.

А нардеп Егор Соболев отметил, что "ужасно представлять, что чувствуют солдаты на фронте, когда человек с мандатом может себе такое позволить, я принял решение не ходить на NewsOne".

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В общем Евгений Мураев часто сыплет украинофобскими заявлениями. Скажем, войну с Россией на Востоке Украины – называет "гражданским конфликтом" и категорически выступает против декоммунизации.

Напомним, что депутатом Мураев стал в 2012 году. В парламент он попал в рядах "Партии Регионов", затем переизбирался от "Оппоблока", а 2 года назад из него вышел. Тогда вместе с Вадимом Рабиновичем он создал партию "За жизнь".