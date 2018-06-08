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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Ми вимагаємо вибачень Мураєва перед усіма українськими політв'язнями, – Геращенко

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Народний депутат Євгеній Мураєв назвав кремлівського бранця Олега Сенцова, який вже 26 день голодує, щоби Росія звільнила політв'язнів, – терористом. Слова нардепа спричинили сканлал і навіть бійку у ВР, а його колеги по парламенту вимагають вибачення.

Але, оскільки його самого на засіданні Верховної ради не було, на горіхи дісталося представникам фракції "Опозиційний блок". Зокрема, Олександрові Долженкову – на того накинувся Юрій Береза з Народного фронту.

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Перша заступниця голови ВРУ Ірина Геращенко заявила, щоб її колеги не уподоблялися Мураєву і додала: "ми вимагаємо від нього вибачень перед усіма українськими політв'язнями". А за те, що Мураєв назвав політв'язня Олега Сенцова терористом отримав не лише вимоги вибачитись. Частина депутатів закликала притягти його за це до відповідальності.

Звертаюсь до голови служби безпеки України, порушити кримінальну справу за статтею державна зрада і я публічно звертаюсь до Генерального прокурора України Юрія Луценка порушити справу за статтею завідомо неправді звинувачення,
– сказав народний депутат Сергій Пашинський.

Заяви депутатів почули. В ГПУ за кілька годин повідомили про відкриття кримінального провадження за обома статтями. Крім того, народні обранці закликали Нацраду перевірити телеканал, на якому Мураєв це заявив, адже це не перша антиукраїнська заява політика. В листопаді минулого року він, в ефірі телеканалу повторив кремлівську риторику про Революцію Гідності.

Євгеній Мураєв
Євгеній Мураєв на своєму каналі NewsOne

У п'ятницю, 8 червня, декілька депутатів повідомили, що більше ні ногою на телеканал Мураєва.

Я не прийму жодного запрошення до студії NewsOne при повазі до журналістів, доки Мураєв не вибачиться перед Сенцовим,
– повідомила Ірина Геращенко.

А нардеп Єгор Соболєв зазначив, "жахливо уявляти, що відчувають солдати на Фронті, коли людина з мандатом може собі таке дозволити. Я прийняв рішення не ходити на NewsOne".

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Загалом Євген Мураєв часто сипле українофобськими заявами. Скажімо, війну з Росією на Сході України – називає "громадянським конфліктом" та категорично виступає проти декомунізації.

Нагадаємо, що депутатом Мураєв став у 2012. В парламент він потрапив в лавах "Партії Регіонів", потім переобирався від "Опоблоку", а 2 роки тому з нього вийшов. Тоді разом з Вадимом Рабіновичем він створив партію "За життя".

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Ірина Геращенко Олег Сенцов Євгеній Мураєв Сергій Пашинський Верховна Рада Скандал
Джерело: 24 Канал
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