Мы виноваты перед крымскими татарами, – Рыбачук
О крымских татарах, годовщине депортации, политике в отношении полуострова и национальных меньшинствах – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Олег Рыбачук.
– С самого начала независимости у Киева не было политики в отношении Крыма, надо откровенно говорить, что мы виноваты перед крымскими татарами. Нам нечего ответить на их претензии.
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– Украинские патриотические силы, Рух или патриотические силы проевропейские всегда имели поддержку в Крыму. Однако, в основном это были крымские татары. Но когда всплывал вопрос к предоставлении автономии, я неоднократно слышал от руховцев: "Вы знаете, что у них в Меджлис записана автономия. Этого нельзя допустить".
– Даже сейчас, когда в Facebook поднимается эта тема, я был удивлен увидев знакомые фамилии, которые говорят: "мы отвоюем Крым у россиян, чтобы отдать его крымским татарам". Это говорит та часть, которая называет себя сознательной и патриотической. То есть не то, что мы не понимаем, но есть часть действительно патриотических сил в Украине, которые их не желают.
– Этот вопрос, которым нужно заниматься так же, как в деле отношений с поляками. Мы сейчас зашли в некий замкнутый круг по национальным вопросам. Там много делает Россия. Однако то, что происходит в Закарпатье, с поляками и другими. Нас испытывают, но мы должны готовить ответы.
– Если бы мы дали Крыму право автономии, то полуостров бы не отдали. Эксперты всегда говорили, что у нас колоссальная возможность выйти на мусульманский мир.
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– В мире все знают крымскую тему, потому что это выход в мусульманский, азиатский мир. Нас там не было, это могли быть наши лучшие послы. Люди Путина убеждали меня, что это интересная тема – не допустить влияния Турции или других стран, развития ислама. Эту тему активно продвигали ФСБшники.
– Украинцам надо понять – мы не федерация, мы унитарная страна. Однако на нашей территории проживает большое количество людей разных этнических групп, которые являются большими патриотами Украины. Хорошо формальные признаки знания языка – мы сейчас много внимания уделяем этому, но не предлагаем этим группам ощущение того, что они ценны для нас как для граждан. Например, признать крымских татар коренным народом Крыма и зафиксировать это в нашем законодательстве.
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