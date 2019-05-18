Ми маємо провину перед кримськими татарами, – Рибачук

Про кримських татар, роковини депортації, політику щодо півострова та національних меншин – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олег Рибачук.

– З самого початку незалежності Київ не мав політики стосовно Криму, треба відверто говорити, що ми винні перед кримськими татарами. Нам не було, що сказати на їхні претензії.

Читайте також: Від дохлого осла вам вуха, – у Москві зухвало прокоментували слова Зеленського про Крим

– Українські патріотичні сили, рух чи патріотичні сили проєвропейські завжди мали підтримку в Криму. Проте, переважно це були кримські татари. Але коли надходило питання до надання автономії, я неодноразово чув від рухівців: "Ви, знаєте, що у них у Меджліс записана автономія. Цього не можна допустити".

– Навіть зараз, коли у Facebook піднімається ця тема, я був здивований побачивши знайомі прізвища, які кажуть: "ми відвоюємо Крим у росіян, щоб віддати його кримським татарам". Це говорить та частина, яка називає себе свідомими та патріотичними. Тобто не те, що ми не розуміємо, але є частина дійсно патріотичних сил в Україні, які їх не бажають.

– Це питання, яким треба займатися так само, як у справі стосунків з поляками. Ми зараз зайшли у якесь замкнуте коло по національних питаннях. Там багато робить Росія. Проте те, що відбувається у Закарпатті, з поляками та інші. Нам даються ці випробування, але ми маємо готувати відповіді.

– Якби ми дали Криму право автономію, то півострів б не віддали. Експерти завжди говорили, що у нас колосальна можливість вийти на мусульманський світ.

Читайте також: Чого кримські татари чекають від Зеленського

– У світі всі знають кримську тему, бо це є вихід у мусульманський, азійський світ. Нас там не було, це могли бути наші кращі посли. Люди Путіна переконували мене, що це цікава тема – недопустити впливу Турції чи інших країн, розвитку мусульманства. Цю тему активно просували ФСБшники.

– Українцям треба зрозуміти – ми не федерація, ми унітарна країна. Проте на нашій території проживає велика кількість людей різних етнічних груп, які є великими патріотами України. Добре формальні ознаки знання мови – ми зараз багато уваги приділяємо цьому, але не пропонуємо цим етнічним групам відчуття того, що вони є цінні для нас як для громадян. Наприклад, визнати кримських татар корінним народом Криму і зафіксувати це у нашому законодавстві.

Більше – дивіться у відео.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Олегом Рибанчуком: