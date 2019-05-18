Від дохлого осла вам вуха, – у Москві зухвало прокоментували слова Зеленського про Крим

У російській Держдумі зухвало відповіли новообраному Президенту України Володимиру Зеленському на його слова про повернення окупованого Криму. Там звинуватили його у "деменції" (старечому недоумстві) та заявили – "мертвого осла вуха ви отримаєте, а не Крим".

Такі слова очільника Кремля Володимира Путіна щодо окупованого Росією півострова процитував голова Держдуми В'ячеслав Володін, а його висловлювання опулікувала сторінка Деждуми у Facebook.

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Володимир Зеленський у 75-ту річницю початку депортації кримських татар наголосив – вірить у повернення окупованого українського півострова. Він зазнчив, що "навіть найтемніша ніч закінчується світанком".

Володін традиційно стверджує, що коли Росія анексувала український півострів у 2014 році, то "звільнила його від окупантів".

Можу пояснити заяву Зеленського тим, що, можливо, вона пов'язана з початком захворюванням деменцією. Зрозуміло, що навантаження на його плечі лягло величезне і відповідальність велика, але знати історію і географію своєї країни необхідно,

– заявив він.

Російський політик також стверджує, що "президент України повинен знати добре історію", бо без цього "неможлива дружба і співпраця". Окрім того, він знову нагадав про "спільну культуру".

"Також треба знати географію: в України найдовший кордон із Російською Федерацією, економіка України інтегрована з РФ. У нас є спільна історія, культура і, як би кому не хотілося, – мова, якою хочуть говорити більшість жителів України", – сказав Володін.

Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

Окрім цього, очільник російської Держдуми пригрозив Зеленському, що через такі заяви можна "закінчити своє правління так само безславно, як і Порошенко".

Щодо територіальних претензій до Росії краще, ніж наш президент Володимир Путін не скажеш – від мертвого осла вуха ви отримаєте, а не Крим",

– завершив своє "звернення" Володін.