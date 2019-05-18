От дохлого осла вам уши, – в Москве дерзко прокомментировали слова Зеленского о Крыме

В российской Госдуме дерзко ответили новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о возвращении оккупированного Крыма. Там обвинили его в "деменции" (старческом слабоумии) и заявили – "мертвого осла уши вы получите, а не Крым".

Такие слова главы Кремля Владимира Путина относительно оккупированного Россией полуострова процитировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, а его высказывания опубликовала страница Госдумы в Facebook.

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Владимир Зеленский в 75-ю годовщину начала депортации крымских татар отметил, что верит в возвращение оккупированного украинского полуострова. Володин традиционно утверждает, что когда Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году, то "освободила" его от оккупантов".

Могу объяснить заявление Зеленского тем, что, возможно, оно связано с началом заболевания деменцией. Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию своей страны необходимо,

– заявил он.

Российский политик также утверждает, что "президент Украины должен знать хорошо историю", потому что без этого "невозможна дружба и сотрудничество". Кроме того, он вновь напомнил об "общей культуре".

"Также надо знать географию: в Украине самая длинная граница с Российской Федерацией, экономика Украины интегрирована с РФ. У нас есть общая история, культура и, как бы кому не хотелось, – язык, на котором хочет говорить большинство жителей Украины", – сказал Володин.

Как Россия аннексировала Крым?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

Кроме этого, глава российской Госдумы пригрозил Зеленскому, что через такие заявления можно "закончить свое правление так же бесславно, как и Порошенко".

Относительно территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь – от мертвого осла уши вы получите, а не Крым,

– завершил свое "обращение" Володин.