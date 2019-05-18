От дохлого осла вам уши, – в Москве дерзко прокомментировали слова Зеленского о Крыме
В российской Госдуме дерзко ответили новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о возвращении оккупированного Крыма. Там обвинили его в "деменции" (старческом слабоумии) и заявили – "мертвого осла уши вы получите, а не Крым".
Такие слова главы Кремля Владимира Путина относительно оккупированного Россией полуострова процитировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, а его высказывания опубликовала страница Госдумы в Facebook.
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Владимир Зеленский в 75-ю годовщину начала депортации крымских татар отметил, что верит в возвращение оккупированного украинского полуострова. Володин традиционно утверждает, что когда Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году, то "освободила" его от оккупантов".
Могу объяснить заявление Зеленского тем, что, возможно, оно связано с началом заболевания деменцией. Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию своей страны необходимо,
– заявил он.
Российский политик также утверждает, что "президент Украины должен знать хорошо историю", потому что без этого "невозможна дружба и сотрудничество". Кроме того, он вновь напомнил об "общей культуре".
"Также надо знать географию: в Украине самая длинная граница с Российской Федерацией, экономика Украины интегрирована с РФ. У нас есть общая история, культура и, как бы кому не хотелось, – язык, на котором хочет говорить большинство жителей Украины", – сказал Володин.
Как Россия аннексировала Крым?
В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".
16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.
Кроме этого, глава российской Госдумы пригрозил Зеленскому, что через такие заявления можно "закончить свое правление так же бесславно, как и Порошенко".
Относительно территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь – от мертвого осла уши вы получите, а не Крым,
– завершил свое "обращение" Володин.
Отметим, 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа. Депортации крымских татар Россия начала 18 мая 1944 года, она продолжалась до начала июня. По официальным данным депортированы были 183 тысячи 144 крымских татар, однако реальное число депортированных превышает 400 тысяч человек.
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Специалисты доказали, что все это было этнической чисткой, которую устроили в СССР. Во время выселения и в первые годы после него погибли примерно 46,2% крымских татар. Многих из них застрелили советские карательные отряды, которые открывали огонь на поражение в случае противодействия людей.
Смотрите видео о депортации крымских татар: