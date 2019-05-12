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      Президент повинен з Криму почати відновлювати цілісність України, – Чубаров

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      Рефат Чубаров заявив, що почати відновлювати цілісність України президент повинен з Криму
      Рефат Чубаров заявив, що почати відновлювати цілісність України президент повинен з Криму / 24 канал

      Якщо обраний Президентом України Володимир Зеленський хоче відновити територіальну цілісність держави, то повинен почати з вирішення проблеми окупованого Криму.

      "Будь-який президент, незалежно від його прізвища, якщо його діяльність буде спрямована на відновлення територіальної цілісності України, має розпочинати з Криму. І йому нікуди не дітись від кримськотатарської проблеми, бо це одна із найактуальніших, найболючіших проблем", – заявив нардеп, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі Укрінформу.

      Читайте також: У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим

      І президентові доведеться працювати з усіма партнерами України на міжнародній арені, переконаний Чубаров. А всередині країни главі держави потрібно буде працювати з усіма політичними силами, і перш за все з Меджлісом кримськотатарського народу, додав політик.

      Чубаров сказав, що представники Меджлісу, які володіють вичерпною інформацією щодо ситуації в окупованому Криму, готові її надати Зеленському.

      "Якщо його команді потрібно буде дуже детально і вичерпо викласти, ми це зробимо", – запевнив політик.

      30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер до 3 червня повинна відбутися інавгурація новообраного президента. Проте конкретна дата інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада. Найближче засідання парламенту – з 14 по 17 травня.

      Напередодні у команді Зеленського оголосили пріоритети на перші 100 днів його роботи на посаді президента і питання Криму туди не входить.

      Серед пріоритетів:

      • Боротьба з корупцією: "У нас є план щодо перезапуску антикорупційних органів";
      • наведення ладу в судовій системі: "Ми плануємо запустити набір та атестацію суддів";
      • реформа СБУ і створення Служби фінансових розслідувань. Передбачається, що остання забере частину функцій в СБУ і Нацполіції.
      • Ліквідація податкової міліції.

      обіцянки Зеленський політична програма

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Рефат Чубаров Анексія Криму Новини Криму
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