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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Президент должен с Крыма начать восстанавливать целостность Украины, – Чубаров

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      Рефат Чубаров заявил, что начать восстанавливать целостность Украины президент должен с Крыма
      Рефат Чубаров заявил, что начать восстанавливать целостность Украины президент должен с Крыма / 24 канал

      Если избранный Президентом Украины Владимир Зеленский хочет восстановить территориальную целостность государства, то должен начать с решения проблемы оккупированного Крыма.

      "Любой президент, независимо от его фамилии, если его деятельность будет направлена на восстановление территориальной целостности Украины, должен начинать с Крыма. И ему никуда не деться от крымскотатарской проблемы, поскольку это одна из самых актуальных, наболевших проблем", – заявил нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии Укринформу.

      Читайте также: В команде Зеленского рассказали, за сколько времени можно освободить Донбасс и Крым

      И президенту придется работать со всеми партнерами Украины на международной арене, убежден Чубаров. А внутри страны главе государства нужно будет работать со всеми политическими силами, и прежде всего с Меджлисом крымскотатарского народа, добавил политик.

      Чубаров сказал, что представители Меджлиса, которые владеют исчерпывающей информацией о ситуации в оккупированном Крыму, готовы ее предоставить Зеленскому.

      "Если его команде нужно будет очень детально и исчерпывающе изложить, мы это сделаем", – заверил политик.

      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь до 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента. Однако конкретная дата инаугурации станет известна только после того, как ее определит Верховная Рада. Ближайшее заседание парламента – с 14 по 17 мая.

      Накануне в команде Зеленского объявили приоритеты на первые 100 дней его работы на посту президента, и вопрос Крыма туда не входит.

      Среди приоритетов:

      • борьба с коррупцией: "У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов";
      • наведение порядка в судебной системе: "Мы планируем запустить набор и аттестацию судей";
      • реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований. Предполагается, что последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции.
      • ликвидация налоговой милиции.

      обіцянки Зеленський політична програма

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Рефат Чубаров Президент Украины Владимир Зеленский
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