Президент должен с Крыма начать восстанавливать целостность Украины, – Чубаров

Если избранный Президентом Украины Владимир Зеленский хочет восстановить территориальную целостность государства, то должен начать с решения проблемы оккупированного Крыма.

"Любой президент, независимо от его фамилии, если его деятельность будет направлена на восстановление территориальной целостности Украины, должен начинать с Крыма. И ему никуда не деться от крымскотатарской проблемы, поскольку это одна из самых актуальных, наболевших проблем", – заявил нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии Укринформу.

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И президенту придется работать со всеми партнерами Украины на международной арене, убежден Чубаров. А внутри страны главе государства нужно будет работать со всеми политическими силами, и прежде всего с Меджлисом крымскотатарского народа, добавил политик.

Чубаров сказал, что представители Меджлиса, которые владеют исчерпывающей информацией о ситуации в оккупированном Крыму, готовы ее предоставить Зеленскому.

"Если его команде нужно будет очень детально и исчерпывающе изложить, мы это сделаем", – заверил политик.

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь до 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента. Однако конкретная дата инаугурации станет известна только после того, как ее определит Верховная Рада. Ближайшее заседание парламента – с 14 по 17 мая.

Накануне в команде Зеленского объявили приоритеты на первые 100 дней его работы на посту президента, и вопрос Крыма туда не входит.

Среди приоритетов: