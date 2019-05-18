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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Чого кримські татари чекають від Зеленського

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      Чого кримські татари чекають від Зеленського
      Чого кримські татари чекають від Зеленського / umoloda.kyiv.ua

      Кримськотатарський народ вже двічі був змушений піти з власної землі. Вперше у 1944 році, коли радянська влада депортувала їх до непристосованих регіонів СРСР. І вдруге, коли Росія окупувала український Крим. Після зміни влади в Україні ситуація може кардинально змінитися. Про те, що має зробити Зеленський в питанні Криму – розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв.

      Як згадав Різа Шевкієв у прямому ефірі 24 каналу, коли "зелені чоловічки" прийшли на півострів у 2014 році, влада Криму просила надати острову статус національної автономної територіальної республіки. Це допомогло б міжнародній спільноті захищати Крим, зокрема як новоутворення корінного населення.

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      Він зауважив, що Меджліс кримськотатарського народу ще не мав зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. 

      Щодо Криму він раніше робив заяву, у якій наголосив, що кордони нашої країни непорушні та Крим залишиться у складі України. Це нас заспокоює, бо раніше він сказав, що закінчить війну будь-якою ціною. І ми розуміли, що "будь-яка ціна" – це віддати Росії Крим. Згодом він виправився і наголосив, що всі землі Кремль має повернути Україні,
      – сказав Різа Шевкієв.

      Також він додав, що кримські татари, перш за все, очікують на офіційну заяву Зеленського, у якій він має висловити своє ставлення щодо кримськотатарського народу, а також план щодо долі Криму. 

      До слова, 20 травня о 10:00 відбудеться інавгурація Володимира Зеленського. Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту.

      Дивіться відео про депортацію кримських татар:

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Новини Криму Кримські татари Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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