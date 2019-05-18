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      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Что ожидают крымские татары от Зеленского

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      Что ожидают крымские татары от Зеленского
      Что ожидают крымские татары от Зеленского / umoloda.kyiv.ua

      Крымскотатарский народ уже дважды был вынужден уйти с собственной земли. Впервые в 1944 году, когда советская власть депортировала их в неприспособленные регионы СССР. И второй , когда Россия оккупировала украинский Крым. После смены власти в Украине ситуация может кардинально измениться. О том, что должен сделать Зеленский с Крымом – рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев.

      Как вспомнил Риза Шевкиев в прямом эфире 24 канала, когда "зеленые человечки" пришли на полуостров в 2014 году, власти Крыма просили предоставить острову статус национальной автономной территориальной республики. Это помогло бы международному сообществу защищать Крым, в частности как новообразование коренного населения.

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      Он отметил, что Меджлис крымскотатарского народа еще не встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

      Относительно Крыма он ранее делал заявление, в котором отметил, что границы нашей страны незыблемы и Крым останется в составе Украины. Это нас успокаивает, потому что раньше он сказал, что закончит войну любой ценой. И мы понимали, что "любая цена" – это отдать России Крым. Впоследствии он исправился и отметил, что все земли Кремль должен вернуть Украине,
      – сказал Риза Шевкиев.

      Также он добавил, что крымские татары, прежде всего, ожидают официального заявления Зеленского, в которой он должен выразить свое отношение к крымскотатарскому народу, а также план относительно судьбы Крыма.

      К слову, 20 мая в 10:00 состоится инаугурация Владимира Зеленского. Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которое проводят в сессионном зале украинского парламента.

      Смотрите видео о депортации крымских татар:

       

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      Теги: Новости Украины Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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