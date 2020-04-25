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      Мы все больше отстаем от мира, – социолог оценил реформы в Украине

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      Реформы в Украине: действительно ли власть делает действенные шаги
      Реформы в Украине: действительно ли власть делает действенные шаги / voxukraine.org

      Директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что Украина отстает от современного мира и европейских стран. Чтобы улучшить ситуацию – надо внедрять реформы, новые идеи и прорывы.

      Об этом он рассказал в интервью 24 канала и отметил, что государство развивается не за несколько дней. Для этого должны пройти годы и поколения.

      Читайте полное интервью Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем

      "У нас, действительно, все меньше времени, а мы все больше отстаем от мира. Если мы будем делать кальку с зарубежного опыта, то никогда не будем впереди – мы всегда будем доганять мир", – сказал Антипович.

      По его словам, Украине нужны прорывы и идеи. В частности, новые тенденции можно было бы внедрять в украинском бизнесе и политике.

      Насколько это будет эффективно – увидим через несколько лет. Реформы не дают эффект сейчас,
      – отметил социолог.

      Он отметил, что не может сказать, сделал ли какие-то реформы Владимир Зеленский за год президентства. "В Украине есть еще много, что нужно делать. Я положительно настроен на изменения в государстве. Мы спросили украинцев с какими чувствами они живут в государстве, результат таков: запрос на изменения и надежда, а это те же изменения", – сказал Антипович.

      Социолог объяснил, что реформы должны быть направлены на экономию в государстве, а не хищение или новые схемы. Также на заботу о незащищенных слоях населения, а не на наживание на обычных людях.

      Смотрите полное интервью с Алексеем Антиповичем: видео 

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Реформы
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