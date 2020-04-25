Ми все більше відстаємо від світу, – соціолог оцінив реформи в Україні

Директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що Україна відстає від сучасного світу та європейських країн. Щоб покращити ситуацію – треба впроваджувати реформи, нові ідеї та прориви.

Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу та зазначив, що держава розвивається не за кілька днів. Для цього повинні пройти роки та покоління.

Читайте повне інтерв'ю Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем

"У нас, справді, все менше часу, а ми все більше відстаємо від світу. Якщо ми будемо робити кальку з зарубіжного досвіду, то ніколи не будемо попереду – ми завжди доганятимемо світ", – сказав Антипович.

За його словами, Україні потрібні прориви та ідеї. Зокрема, нові тенденції можна було б впроваджувати в українському бізнесі і політиці.

Наскільки це буде ефективно – побачимо через кілька років. Реформи не дають ефект зараз, – наголосив соціолог.

Він зазначив, що не може сказати, чи зробив якісь реформи Володимир Зеленський за рік президентства. "В Україні є ще багато, що потрібно робити. Я позитивно налаштований на зміни в державі. Ми запитали українців з якими відчуттями вони живуть у державі, результат такий: запит на зміни та надія, а це ті самі зміни", – сказав Антипович.

Соціолог пояснив, що реформи повинні бути спрямовані на економію в державі, а не розкрадання чи нові схеми. Також на піклування про незахищені верстви населення, а не на наживання на звичайних людях.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Антиповичем: відео