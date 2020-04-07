Мы все хотим нормальное человеческое лето: Владимир Зеленский призвал соблюдать карантин

Сегодня, 7 марта, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в условиях усиления карантинного режима. Глава государства акцентировал на том, что ради полноценного летнего отдыха сейчас всем стоит придерживаться самоизоляции.

В своем обращении к гражданам Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что карантин – это не время для развлечений и встреч с родными. Он отметил, что сегодня стоит придерживаться правил самоизоляции, чтобы в будущем иметь полноценное привычное лето.

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"Давайте воспринимать это как челендж. Мы все очень хотим нормальное человеческое лето. Не лето самоизоляции, а привычное, с морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немножко побудем дома. Не допустим распространения вируса и потом обязательно отметим нашу с вами победу над недугом", – призвал президент Владимир Зеленский.

Видеообращение президента Зеленского: