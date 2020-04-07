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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ми всі хочемо мати нормальне людське літо: Володимир Зеленський закликав дотримуватися карантину

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      Володимир Зеленський закликав дотримуватися карантину / Instagram / @zelenskiy_official

      Президент Володимир Зеленський 7 квітня звернувся до українців в умовах посилення карантинного режиму. Глава держави акцентував на тому, що заради повноцінного літнього відпочинку нині всім варто дотримуватися самоізоляції.

      У своєму зверненні до громадян Володимир Зеленський вкотре наголосив, що карантин – це не час для розваг та зустрічей з рідними. Він зауважив, що сьогодні варто дотримуватися правил самоізоляції, аби в майбутньому мати повноцінне звичне літо. 

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      "Давайте сприймати це як челендж. Ми всі дуже хочемо мати нормальне людське літо. Не літо самоізоляції, а звичне, з морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома. Не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов'язково відзначимо нашу з вами перемогу над недугою", – закликав президент Володимир Зеленський. 

      Відеозвернення президента Зеленського:

       

      Автор: Марина Джура
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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