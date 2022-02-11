О том, что творят кремлевские наемники в сети и как происходит борьба за Украину на этом поприще – сайт 24 канала поговорил с одним из специалистов – Анатолием Шарой.

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"Борьба с российскими троллями"

Команда работает с большим массивом данных и использует современные IT-технологии – Big Data и Machine Learning. Сначала проект стартовал на волонтерских началах еще в 2018 году, сейчас – перешел в коммерцию. Все началось с немецких изданий, рассказал Анатолий Шара. Ведь медиа в этой стране неправильно трактовали события, происходящие в Украине с 2014 года, в частности, что касалось Революции Достоинства.

Там мы увидели, что "российские тролли" приходят в немецкую газету и искажают информацию о событиях в Украине, полностью извращая акцент и переписывая комментарии. Революция Достоинства у них была "фашистским восстанием", а Янукович "законным президентом". О Крыме упоминали не как об аннексии, а как о присоединении. То есть, все эти российские нарративы нашли отражение в комментариях. Анатолий Шара Data Scientist

Целенаправленные атаки

Обычным гражданам в Европе, которые не сильно разбираются в геополитике, россияне насаждают свое понимание того, что такое Украина, почему там была Революция Достоинства, что происходит и для чего. И с этим нужно как-то бороться.

Кстати, это не основная деятельность украинцев. С российской дезинформацией они борются вне основной работы, ведь "работают в серьезных европейских IT-компаниях". По словам Шары, с государственными украинскими структурами не сотрудничают, ведь "не интересны государству вообще". Однако если видят, что могут что-то сделать для Украины, то берутся за это.

Например, мы анализировали комментарии четырех немецких медиа и двух австрийских о Северном потоке – 2". Получили результаты, что 60% комментариев содержали российские нарративы, и многие из аккаунтов этих "троллей" имели русские имена. В шести медиа они повторялись слово в слово. Комментарий Путина, что "Россия – надежный партнер Европы по поставке газа", появился тысячи раз у всех шести медиа,

– рассказал специалист.

Анатолий Шара / Фото из личного архива специалиста

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"Десятки тысяч фейковых аккаунтов"

Больше всего дезинформации распространяется именно в Германии, Франции и Италии. В частности, сейчас популярны такие нарративы как "Запад вас кинет", "вам никто не поможет", "того оружия, которое вы получили, вам не хватит даже на несколько часов", "украинская армия – недееспособна", "мы вас сотрём в порошок за несколько минут". Шара подчеркнул, что количество такой информации огромно. В частности, в Facebook и Twitter очень много фейковых аккаунтов – счет идет на десятки тысяч.

Итальянскому изданию Анатолий Шара заявил: "если первой жертвой любой войны всегда была правда, то в этом столетии ее морг – это Facebook. Об этом знают и россияне, которые из старой москвофильской фабрики троллей в Санкт-Петербурге "плавают" в соцсетях, чтобы якобы обличать ложь, выложенную в сети типа "врагами".

Издание отметило, что первыми бороться с фейковыми "троллями", которых оплачивает Кремль, начали в Литве. А уже в 2014 году, когда Россия незаконно оккупировала Крым и наполнила интернет фальшивыми новостями, к борьбе присоединились украинцы. Впоследствии к киберборьбе присоединились эстонцы, латыши, поляки и болгары.

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