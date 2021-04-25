Минздрав обновил карантинные зоны: сколько регионов остаются красными
Министерство здравоохранения 25 апреля в очередной раз обновило разделение страны на карантинные зоны. "Красными" остаются 11 регионов, в частности Киев и Львовская область, которую госкомиссия с 26 апреля отнесла в желтую зону.
Источник:Минздрав
Министерство снова пересмотрело карантинное распределение областей и внесло туда определенные изменения, которые зависят от ситуации с коронавирусом в каждой из областей.
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Красная зона
По состоянию на 25 апреля в красной карантинной зоне находятся такие регионы: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Оранжевая зона
В оранжевую зону карантина попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровненская, Тернопольская и Черкасская области.
Желтая зона
А в списке "желтых" областей сейчас такие: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Что известно об изменениях в зонах карантина
- 23 апреля в Минздраве анонсировали, что могут отменить красный уровень эпидемиологической опасности в Одесской, Львовской, Киевской, Запорожской, Полтавской областях и в Киеве.
- В полночь 25 апреля по решению госкомиссии Одесская область вышла из красной карантинной зоны и попала в желтую.
- Ослабить карантин госкомиссия решила и во Львовской области – с начала суток 26 апреля.
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