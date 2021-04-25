Министерство здравоохранения 25 апреля в очередной раз обновило разделение страны на карантинные зоны. "Красными" остаются 11 регионов, в частности Киев и Львовская область, которую госкомиссия с 26 апреля отнесла в желтую зону.

Министерство снова пересмотрело карантинное распределение областей и внесло туда определенные изменения, которые зависят от ситуации с коронавирусом в каждой из областей.

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Красная зона

По состоянию на 25 апреля в красной карантинной зоне находятся такие регионы: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Оранжевая зона

В оранжевую зону карантина попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровненская, Тернопольская и Черкасская области.

Желтая зона

А в списке "желтых" областей сейчас такие: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Что известно об изменениях в зонах карантина