Міністерство охорони здоров'я 25 квітня вчергове оновило поділ країни на карантинні зони. "Червоними" залишаються 11 регіонів, зокрема Київ та Львівщина, яку держкомісія з 26 квітня віднесла до жовтої зони.

Міністерство знову переглянуло карантинний розподіл областей та внесло туди певні зміни, які залежать від ситуації з коронавірусом у кожній з областей.

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Червона зона

Станом на 25 квітня у червоній карантинній зоні перебувають такі регіони: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Помаранчева зона

До помаранчевої зони карантину потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Жовта зона

А у списку "жовтих" областей наразі такі: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області.

Що відомо про зміни у зонах карантину