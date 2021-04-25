МОЗ оновило карантинні зони: скільки регіонів залишаються червоними
Міністерство охорони здоров'я 25 квітня вчергове оновило поділ країни на карантинні зони. "Червоними" залишаються 11 регіонів, зокрема Київ та Львівщина, яку держкомісія з 26 квітня віднесла до жовтої зони.
Джерело:МОЗ
Міністерство знову переглянуло карантинний розподіл областей та внесло туди певні зміни, які залежать від ситуації з коронавірусом у кожній з областей.
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Червона зона
Станом на 25 квітня у червоній карантинній зоні перебувають такі регіони: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Помаранчева зона
До помаранчевої зони карантину потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
Жовта зона
А у списку "жовтих" областей наразі такі: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області.
Що відомо про зміни у зонах карантину
- 23 квітня у МОЗ анонсували, що можуть скасувати червоний рівень епідеміологічної небезпеки в Одеській, Львівській, Київській, Запорізькій, Полтавській областях та у Києві.
- Опівночі 25 квітня за рішенням держкомісії Одеська область вийшла з червоної карантинної зони та потрапила до жовтої.
- Послабити карантин держкомісія вирішила і на Львівщині – від початку доби 26 квітня.
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