Речь идет о 33 тоннах калия хлорида, ввезенного на территорию Украины незаконными способами. Ориентировочная стоимость арестованного товара – 650 миллионов гривен.

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В Украине арестовано 33 тонны минеральных удобрений России и Беларуси

В Офисе генерального прокурора сообщили, что арестованные 33 тысячи тонн калия хлорида принадлежат предприятиям, зарегистрированным в России и Беларуси. В ходе досудебного расследования было обнаружено, что они были ввезены на территорию Украины с нарушениями таможенного законодательства.

В рамках расследования было открыто уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящее время рассматривается вопрос о конфискации арестованного имущества в пользу дохода Украины. Отмечается, что досудебным расследованием занимается Бюро экономической безопасности, следственные действия продолжаются.

Последние новости от Офиса генпрокурора

Генеральная прокуратура 5 мая сообщила о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины 9 высокопоставленным чиновникам России. Речь идет о российских высокопоставленных чиновниках, в частности Сергее Шойге, Валентине Матвиенко, Дмитрии Медведеве, Викторе Золотове, Нарышкине Сергее, Вячеславе Володине, Колокольцеве Владимире, Щеголеве Игоре и Александре Бортникове.

Генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала украинцев и представителей власти осторожно высказываться по отношению к Анатолию Шарию, чтобы это не помешало его экстрадиции из Испании в Украину. Он может попытаться убедить испанский суд, чтобы его не выдавали Украине, якобы его дело "чисто политическое".

Прокуратура начала следствие по делу о масштабном ДТП в Ровненской области. Нарушение ПДД привело к смерти и ранениям многих людей. По состоянию на 4 мая, на месте инцидента совершались необходимые следственные действия, длилась идентификация тел погибших. В общей сложности было назначено 29 экспертиз. В своем обращении Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате жуткого ДТП.

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