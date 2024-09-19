Работник АЗС получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в больнице, сообщили в полиции Киева.

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Подробности инцидента

Около двух часов ночи двое мужчин пришли в магазин автозаправочной станции и начали требовать сотрудницу продать им алкоголь.

Женщина отказала, объяснив, что алкоголь продается до 22:00. Поэтому пока один начал ссориться с ней, второй вышел на улицу, где увидел другого работника, 45-летнего мужчину.

Он начал с ним спор, и когда его друг вышел из магазина, ребята напали на мужчину. Они били его металлической палкой, которую принесли с собой. Потерпевший потерял равновесие и упал на землю, тогда злоумышленники начали бить его и ногами.

Кроме этого, во время падения из кармана автозаправщика выпал его мобильный телефон, который злоумышленники разбили ногой и бросили в потерпевшего.

Кадры с камер наблюдения: кадры Офиса Генпрокурора и Нацполиции

Какое наказание грозит нападающим

Полицейские разыскали нападавших и доставили их в управление полиции. Фигурантам 22 и 24 года.

Мужчинам сообщили о подозрениях в совершении хулиганских действий группой лиц (ч. 4 ст. 296 УКУ). Подозреваемым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.