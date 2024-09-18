В то же время появились соответствующие кадры избиения. По предварительной информации, инцидент произошел 14 августа 2024 года. Полиция Днепропетровской области уже отреагировала на эту ситуацию.

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Действующий депутат Першотравенска избил военного

14 августа 2024 года местный депутат избил военнослужащего на глазах у многих свидетелей. Военнослужащий был в гражданской одежде. Помогали нападающему его спортики,

– сообщили в одном из местных телеграм-каналов.

Позже правоохранители сообщили, что по факту избиения сейчас продолжается досудебное расследование, личности всех нападавших установлены. Там подтвердили что среди них был депутат Першотравенского городского совета.

Избиение военного в Першотравенске: смотрите видео

В полиции не называют имени чиновника, однако местные телеграм-каналы предполагают, что речь идет о Романе Киселеве. Правоохранители уточнили, что происшествие произошло возле супермаркета по улице Независимости.

"Группа лиц напала на 24-летнего мужчину и нанесла ему телесные повреждения. Пострадавшим оказался военнослужащий. Установлено, что среди нападавших был депутат Першотравенского городского совета", – говорится в сообщении.

Нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Следственные действия продолжаются.

Недавно был подобный инцидент

Неделю назад в Ивано-Франковске задержали троих мужчин, накануне избивших военного. Конфликт увидели случайные свидетели. Один из них и обратился в полицию. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего.

В результате нападения пострадал 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска. Мужчину обнаружили по месту жительства. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела.

Участники правонарушителей оперативно установили. Ими оказались три жителя Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Кстати, 26-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Сейчас решается вопрос об объявлении 3 фигурантам подозрения по части 2 статьи 296 "Хулиганство, совершенное группой лиц". Такое правонарушение наказывается сроком до 4 лет лишения свободы.