Водночас з'явилися відповідні кадри побиття. За попередньою інформацією, інцидент стався 14 серпня 2024 року. Поліція Дніпропетровської області вже відреагувала на цю ситуацію.

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Чинний депутат Першотравенська побив військового

14 серпня 2024 року місцевий депутат побив військовослужбовця на очах у багатьох свідків. Військовослужбовець був у цивільному одязі. Допомагали нападнику його спортики,

– повідомили в одному з місцевих телеграм-каналів.

Пізніше правоохоронці повідомили, що за фактом побиття наразі триває досудове розслідування, особи всіх нападників встановлено. Там підтвердили що серед них був депутат Першотравенської міської ради.

Побиття військового у Першотравенську: дивіться відео

У поліції не називають імені посадовця, однак місцеві телеграм-канали припускають, що йдеться про Романа Кисельова. Правоохоронці уточнили, що подія сталася біля супермаркету по вулиці Незалежності.

"Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради", – йдеться у повідомленні.

Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Слідчі дії тривають.