Соответствующую информацию 16 августа заявил губернатор Белгородшины Гладков. Перед этим, 12 августа, он объявил об эвакуации россиян из Красноярузского района, пишет 24 Канал.
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Что известно об эвакуации россиян из Белгородской области
Гладков заявил, что с 19 августа в 5 населенных пунктов Белгородской области закроют въезд, а местных – выселят.
В частности, говорится о:
- Грайворонской округе – там россиян якобы вывезут из 4 населенных пунктов: сел Новостройка-Вторая, поселков Радгоспное, Доброполье и Казачок;
- Валуйском округе – из села Новопетровка.
В Краснояружском районе закрываем временно въезд в село Колотиловка, выплачиваем по 15 тысяч рублей каждому прописанному в селе жителю и надеемся на улучшение обстановки,
– заявил Вячеслав Гладков.
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Приспешник Путина также сообщал, что 14 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации.