Відповідну інформацію 16 серпня заявив губернатор Бєлгородшини Гладков. Перед цим, 12 серпня, він оголосив про евакуацію росіян з Красноярузького району, пише 24 Канал.

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Що відомо про евакуацію росіян з Бєлгородщини

Гладков заявив, що з 19 серпня до 5 населених пунктів Бєлгородщини закриють в'їзд, а місцевих – виселять.

Зокрема, мовиться про:

Грайворонський округ – там росіян ніби то вивезуть з 4 населених пунктів: сіл Новобудівка-Друга, селищ Радгоспне, Добропілля та Козачок;

Валуйський округ – з села Новопетрівка.

У Краснояружському районі закриваємо тимчасово в'їзд у село Колотилівка, виплачуємо по 15 тисяч рублів кожному прописаному в селі мешканцю та сподіваємось на покращення обстановки,

– заявив Вячеслав Гладков.

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Посіпака Путіна також повідомляв, що 14 серпня в Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації.