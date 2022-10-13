Свою историю выезда из оккупированного города Лиля рассказала журналистам 24 канала в рамках проекта "СВОИ".

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Бойцы ВСУ рассказали мариупольцам, как вести себя на российских блокпостах

Семья отправилась из Мариуполя в сторону Запорожья 5 марта. Больше оставаться под постоянными обстрелами было невозможно. На выезде из города стоял последний украинский блокпост. Военные провели мариупольцам инструктаж, как себя вести на российских блокпостах. Они сказали увесить автомобили белыми тряпками и бумагой.

Лиля рассказала, что тогда впервые расплакалась. Смотреть на разрушенный Мариуполь сожженные 9-этажки и торговые центры было не сила.

У меня слезы лились ручьем. Но я достала белую бумагу и сквозь слезы написала на ней "Дети". Я просто не могла остановиться. Когда стоит уже сожженная техника… Когда мы жили в квартире, мы почти не выходили из дома. Какой-то пищи нам хватало, хотя и есть, честно говоря, не хотелось,

– рассказала переселенка.

Украинские военные призвали мариупольцев не переживать, ведь в этот день был запланирован зеленый коридор. Также они говорили украинцам ни с кем не ссориться. Однако у Лилии была и другая проблема – нехватка бензина.

Россияне не пропустили мариупольцев

Первые 4 блокпоста семья прошла спокойно. Уже на последнем, когда оставалось около 2 километров до въезда в Запорожскую область, им сказали: "Далее никуда не уезжаете". Мол, нет приказа кого пропускать. При этом в колонне к тому времени собралось около сотни автомобилей.

Лилия так и осталась с детьми сидеть в холодном автомобиле. Возвращаться назад женщина не хотела, она понимала, что второй раз уехать не сможет, ведь бензина просто не хватит.

Отпустить людей переночевать в местную школу у русских военных просил глава села Темрюк, где и находился этот блокпост.

Он с едой пришел к этим военным и говорит, подняв руки: "Здесь старики, дети, женщины". Он сказал, что в селе есть школа и попросил, чтобы нас пустили туда переночевать, потому что уже начинало темнеть. Поначалу не хотели пускать, но что делать с нами – тоже было непонятно. И нас пустили в это село переночевать,

– вспомнила Лилия.

В семье в Темрюке были родственники, поэтому они остались у них. 12 человек спали в одной комнате без света, воды и тепла. Зато без звуков обстрелов.

Пройти вражеский блокпост мариупольцам удалось только после обеда 6 марта. Лилии пришлось положить детей на низ автомобиля и накрыть одеялами, чтобы те не видели трупов русских солдат. По дороге постоянно где-то шли бои. Семья попала под авиационный обстрел, но таки смогла добраться до Запорожья. Теперь семья обустраивает свою жизнь заново в Виннице.

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