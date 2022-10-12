Среди них – Лилия и ее семья. О том, как она вместе с 4-летним сыном и 7-летней дочерью уезжали из окруженного города в марте, женщина рассказала в рамках проекта СВОИ для 24 канала.

Читайте интервью полностью Мы собой накрывали детей, – жительница Мариуполя о спасении из окруженного города

Выехать из города было очень сложно

Российская сторона долго не подтверждала "зеленый коридор" для людей, пытавшихся уехать из Мариуполя. Когда Лилии и ее семье наконец дали разрешение на выезд, украинские власти предупредили, чтобы они строили свой маршрут через села. Таким образом, удалось обойти блокпост с представителями так называемой "ДНР".

Жительница Мариуполя делится, что им советовали переместить детей на низ автомобилей и накрыть их одеялами. Это нужно было сделать для того, чтобы дети не увидели тела погибших.

По словам Лилии, к моменту их выезда тяжелые бои только завершились, поэтому дорога была покрыта разбитой техникой и труппами. Тела погибших, просто лежащие на земле, пришлось объезжать машинами.

Обратите внимание Дома – это территория Украины: Марина об эвакуации из Киева, потере бабушки и разлуке с мужем

Мариупольских педагогов и медиков заставляют стать россиянами

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты продолжают терроризировать город и его жителей. Захватчики пытаются полностью и как можно быстрее русифицировать местных жителей.

По словам советника, враги хотят сделать из всех "бюджетников" россиян. Речь идет о том, что гауляйтеры заставляют педагогов и медиков получить российские паспорта до 1 января. Следует отметить, что украинские паспорта при этом требуют сдать.

Андрющенко раскрыл ужасы оккупации Мариуполя: смотрите видео