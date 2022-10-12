Серед них – Лілія та її сім'я. Про те, як вона разом з 4-річним сином та 7-річною донькою виїжджали з оточеного міста в березні, жінка розповіла у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу.

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Виїхати з міста було дуже складно

Російська сторона довго не підтверджувала "зелений коридор" для людей, що намагалися виїхати з Маріуполя. Коли Лілії та її сім'ї нарешті дали дозвіл на виїзд, то українська влада попередила, щоб вони будували свій маршрут через села. Таким чином, вдалося оминути блокпост з представниками так званої "ДНР".

Мешканка Маріуполя ділиться, що їм радили перемістити дітей на низ автівок й накрити їх ковдрами. Це треба було зробити для того, щоб діти не побачили тіла загиблих.

За словами Лілії, на момент їхнього виїзду тяжкі бої тільки завершилися, тому дорога була вкрита розбитою технікою та трупами. Тіла загиблих, що просто лежать на землі, довелося об'їжджати машинами.

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Маріупольських освітян та медиків змушують стати росіянами

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти продовжують тероризувати місто та його мешканців. Загарбники намагаються повністю та якомога швидше русифікувати місцевих.

За словами радника, вороги хочуть зробити з усіх "бюджетників" росіян. Мовиться про те, що гауляйтери змушують освітян та медиків отримати російські паспорти до 1 січня. Варто зазначити, що українські паспорти при цьому вимагають здати.

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