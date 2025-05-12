Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Ситуация в Брянской области России

Судя по разговору жителей России, приграничье обстреливают. В одном из населенных пунктов уничтожено 150 домов. Там жили 300 человек, а остались всего 40.

Это означает, что Кремль не может защитить свои же территории и население. Кстати, Путин в ночном обращении 11 мая заявил, что ВСУ якобы наступали на Курщине и Белгородщине, но были отброшены.



Страдает и российская инфраструктура. Например, по одному из мостов попали реактивным снарядом.

В целом о ситуации на Брянщине известно немного. Владимир Зеленский намекал на определенные действия Сил обороны в этом регионе, но достаточно мало сообщений о том, что там раздаются взрывы и тому подобное.

Однако в конце апреля был в очередной раз поражен завод "Кремний-Эл", где производят микросхемы для комплексов "Тополь-М", "Булава", С-300, С-400, "Искандер" и для боевых самолетов.