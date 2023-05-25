Уже утром в ОВА сообщили о последствиях атаки. По словам главы ОВА Руслана Запаранюка, запуски зафиксировали с северного и южного направлений.

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Последствия атаки

Над территорией Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник. В 4:18 в Днестровском районе Черновицкой области в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гараже.

Кроме того, обломки вражеского беспилотника повредили 3 жилых дома и две линии электропередач. В настоящее время 140 абонентов в Днестровском районе отключены от электроснабжения.

К счастью, жертв или пострадавших нет.

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