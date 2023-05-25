Вже вранці в ОВА повідомили про наслідки атаки. За словами очільника ОВА Руслана Запаранюка, пуски зафіксували з північного та південного напрямків.

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Наслідки атаки

Над територією Чернівецької області сили ППО знищили ворожий безпілотник. О 4:18 в Дністровському району Чернівецької області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражі.

Крім того, уламки ворожого безпілотника пошкодили 3 житлових будинки та дві лінії електропередач. Наразі 140 абонентів у Дністровському районі відключені від електропостачання.

На щастя, жертв чи постраждалих немає.

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