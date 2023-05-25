На щастя, наші сили ППО спрацювали на відмінно. Тому влучань у регіоні немає.

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Ворог атакував Львівщину дронами-камікадзе

Як розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, до регіону долетіли 10 "Шахедів". Але ПВК "Захід" спрацювала стовідсотково. Влучань в об’єкти немає. Жертви чи постраждалі також відсутні.

Дякую нашим захисникам і захисницям на різних напрямках, які відвернули загрозу. Окремо дякую жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни і не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу,

– наголосив Козицький.

Україну атакували "Шахедами": все, що відомо